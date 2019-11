Kreis Rottweil Prozess gegen Drogenbande: Ist Hauptzeuge ein "Phantom"?

"Ich bin konzentrationsmäßig ziemlich durch", sagt der Kriminalhauptkommissar aus Bayern, der an diesem Tag als Zeuge zum Gang der Ermittlungen aussagt. Es ist 15.30 Uhr. Seit Stunden schildert er, wie die Ermittlungen in Bayern verlaufen sind, bevor sie an die Staatsanwaltschaft Rottweil übergeben wurden. Er beantwortet Fragen, schaut immer wieder in der Akte nach. Mittlerweile sind mehrere Mikrofone für Dolmetscher und Kopfhörer für die Angeklagten ausgetauscht worden. In den letzten beiden Stunden geht die Befragung nur sehr mühsam voran. Alle wirken erschöpft, ringen um Konzentration.