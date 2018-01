Kreis Rottweil Projekt will Nachfolge für Hausärzte sichern

Ziel ist unter anderem, die ambulante Versorgung in der Region zu sichern. Nach Auftaktveranstaltungen im Juli 2017 haben im darauffolgenden Oktober Ärzte sowie weitere wichtige Gesundheitsakteure und Vertreter der Kommunen in einer ersten "Zukunftswerkstatt" beraten, wie auch langfristig eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden kann. Diese fand in vier "Fokusräumen" statt, die Oberndorf/Sulz im Landkreis Rottweil, das Umland von Furtwangen und Donaueschingen sowie den nördlichen Landkreis Tuttlingen umfassen.

Auch Kommunen im Boot

Es wurden auf diese Fokusräume zugeschnittene Ansätze entwickelt, die nun weiter konkretisiert und bis Mitte 2018 in einer zweiten Werkstattrunde zur Umsetzung geführt werden sollen. Im Kern des Projekts steht laut Pressemitteilung die Erkenntnis: Die beteiligten Landkreise und ihre Gemeinden müssen junge Ärzte für eine Arbeit in den ländlichen Gemeinden gewinnen. Der medizinische Nachwuchs wünscht sich vermehrt moderne, flexible Arbeitsbedingungen, am Anfang meist auch im Angestelltenverhältnis, die in ländlichen Kleinpraxen so oftmals nicht realisierbar sind.