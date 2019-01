Kreis Rottweil Parkinson: Fallzahl der Sterbefälle angestiegen

Massive Belastung

Parkinson ist bislang nicht heilbar. Starke Medikamente sollen die Symptome lindern. Das Zittern ist dabei nur das kleinste Problem, erklärt die Schrambergerin. Depression und das Erstarren der Muskulatur seien massive Beeinträchtigungen. Oftmals arbeite der Darm nicht mehr so gut, das Gesicht werde maskenhaft, und das sogenannte "Freezing" (Einfrieren) trete auf. Dabei könne der Betroffene sich plötzlich nicht mehr bewegen. Durch die allgemeine Unbeweglichkeit steigt auch die Sturzgefahr.

Problematisch: Manche Symptome decken sich mit typischen Alterserscheinungen, beispielsweise Rückenbeschwerden. So fällt die Erkrankung meist spät auf. Belastend hinzu kämen die Nebenwirkungen der starken Medikamente.

Insgesamt sei es eine riesige Belastung. "Man geht durch viele Hände, aber wie es einem wirklich geht, fragt keiner", meint Kassner. Da setze die Selbsthilfegruppe an. Kassner kam 2003 in die Gruppe, gründete fünf Jahre später die Gruppe Rottweil/Schramberg. Neben Arztvorträgen und Informationen zur Krankheit steht auch die eigene Belastung im Vordergrund. Erkrankte könnten über ihre Sorgen sprechen und aufgefangen werden. "Jeder hat einen anderen Parkinson. Die Krankheit zeigt sich sehr verschieden. Umso wichtiger ist es, medikamentös richtig eingestellt zu werden", so die 75-Jährige.

Leuchtende Augen als Lohn

2010 kam dann der Schock. Ein Arzt sagte ihr, dass sie nicht an Parkinson, sondern "nur" an einem "essenziellen Tremor", vermutlich durch die Psyche bedingt, leide. Doch statt sich erleichtert aus der Gruppe zurückzuziehen, habe sie sich nach der Fehldiagnose nur noch mehr hineingekniet. "Veränderung ist Leben. Ich wollte die Leute aus ihrem Elend herausholen. In der Gruppe geht es oft lustig zu", meint die 75-Jährige. Lieder, Gedichte, Gespräche, medizinische Vorträge, Ausflüge –­ aus den gut 60 Mitgliedern aus dem Kreis Rottweil, von denen die meisten um die 70 Jahre alt sind, sei eine feste Gruppe mit Zusammenhalt geworden. Anfangs traf sich die Gruppe in Schramberg und Zimmern. Im Sommer ist der zweite Treffpunkt weggefallen.

Vergangenes Jahr hat Heide Kassner nach zehn Jahren altersbedingt den Vorsitz abgegeben. Ihr Mann führt die Gruppe kommissarisch weiter. Doch Kassner sucht verzweifelt nach einem Nachfolger. "Am besten wäre, wenn ein Mitglied den Vorsitz übernehmen würde. Die Arbeit macht großen Spaß", meint die Schrambergerin.

"Wenn ich sehe, wie die Augen eines erkrankten Mitglieds beim Gruppentreffen leuchten, dann ist das das Höchste für mich", meint sie lächelnd. Man brauche einfach jemanden mit Herz und Empathie, der die Gruppe leite. "Dem Leben mehr Leben geben", sei immer ihr Motto gegeben. Das will sie auch weiter vermitteln. "Wenn jemand Probleme hat, kann er trotzdem immer zu mir kommen. Ich lasse keinen hängen."