Kreis Rottweil Neurodermitis tritt häufiger auf

Das entspricht einem Anteil von 2,8 Prozent an allen Versicherten. Im Schwarzwald-Baar-Kreis war dieser Anteil mit 2,9 Prozent ähnlich, im Landkreis Tuttlingen dagegen deutlich niedriger (1,8 Prozent).

In der gesamten Region sind aber immer mehr Menschen deswegen in ärztlicher Behandlung. Im Schnitt der vergangenen Jahre ist die Zahl der Betroffenen um rund neun Prozent jährlich gestiegen.

In der Winterzeit leiden viele Menschen mit Neurodermitis besonders unter ihren Beschwerden. Gründe sind die kalte Luft im Freien und die trockene Heizungsluft in der Wohnung. "In der Regel geht Neurodermitis mit starkem Juckreiz, trockener, schuppiger und geröteter Haut einher. Die Krankheit tritt mehrheitlich bereits in den ersten beiden Lebensjahren erstmals auf, verläuft schubweise und hat ein vom Lebensalter der Betroffenen abhängiges Erscheinungsbild. Mit zunehmendem Alter klingen die Symptome oftmals ab", erklärt Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK.