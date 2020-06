Kreis Rottweil Neigetechnik bei Gäubahn ohne Chance

Keiner in der Grünen-Partei kennt sich in Sachen Gäubahn wohl so gut aus wie der bahnpolitische Sprecher und Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel aus Filderstadt. Er war in der Videokonferenz am Dienstagabend ein begehrter Gesprächspartner. An der Konferenz teilgenommen haben Mitglieder aus Kreisverbänden, die an der Gäubahn liegen - von Singen bis Böblingen, darunter auch Sonja Rajsp aus Rottweil, Kandidatin für die Landtagswahl 2021.

Die Strecke Stuttgart-Zürich gibt einigen Diskussionsstoff her. Etwa, wenn es um die Ertüchtigung des Verkehrsknotens Singen geht, den doppelspurigen Ausbau oder die Frage, wie es mit der Verbindung vor den Toren Stuttgarts weitergeht, wenn der tiefergelegte Bahnhof eröffnet wird. Müssen dann die Fahrgäste am neuen Regional-Bahnhof Vaihingen umsteigen, oder gibt es doch noch eine Möglichkeit, über die Panoramastrecke direkt nach Stuttgart einzufahren?