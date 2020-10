Kreis Rottweil Nach Schweinezucht-Skandal: Haas lehnt Rücktritt ab

Schnell war in der Diskussion klar, dass die Bilder, die in Presse und Fernsehen zu sehen waren, keinen kalt ließen und große Betroffenheit auslösten. Unbestritten war sein großes Engagement als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher für den Ortsteil Flözlingen.

Jedoch herrschte Einigkeit, dass er in dieser Situation in seinen öffentlichen Ämtern als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher und als Repräsentant des Ortsteils nicht mehr tätig sein könne. Dieses Amt erfordere schließlich, dass dessen Inhaber das Vertrauen der Bevölkerung genieße und in politischen Gremien nicht angreifbar sei.

Haas will Ortschaftsrat und Ortsvorsteher bleiben

Der Ortschaftsrat fasste einstimmig einen Beschluss und formulierte ein Schreiben an den Ortsvorsteher - mit der Erwartung des sofortigen Rücktritts aus beiden Ämtern. Der Gemeinderat hatte bereits in seiner Klausurtagung am Wochenende darüber beraten und ebenfalls einstimmig den Rücktritt gefordert.

Der Ortsvorsteher wurde unmittelbar im Anschluss an die Sitzung über den einstimmigen Beschluss des Ortschaftsrats informiert. In einer ersten Äußerung lehnte er überraschend den Rücktritt ab.