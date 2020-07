Kreis Rottweil Müll-Anrufe sorgen für Verwunderung

Im ersten Ärger geht der Angerufene genau davon aus. Schließlich war die Abholung genau an diesem Tag, außerdem hörte sich der Mann am Hörer so an, als halte er öfter belehrende Vorträge zu diesem Thema. Ob er sich schon mal über den Umweltschutz Gedanken gemacht hätte, wird der Kreisbewohner vorwurfsvoll gefragt.