Kreis Rottweil Mia und Noah beliebteste Babynamen

Rottweil - Die Namen Mia und Noah haben in Rottweil in Sachen Beliebtheit wieder die Nase vorn. Das zeigt die aktuelle Statistik des Standesamts Rottweil für das Jahr 2019. Demnach wurden die Namen Mia und Noah jeweils zehnmal gewählt. Damit führen sie das Ranking erneut an. Dahinter liegen Emma, Ben, Lina und Leon.