Kreis Rottweil Meinungen über Corona Warn-App gehen auseinander

Wer die App nutzt und sich länger in der Nähe einer Person aufhält, die später positiv auf das Coronavirus getestet wird (und dies dann auch in die App eingibt), erhält eine Warnung – und kann dann als "Kontaktperson" selbst die notwendigen Schritte einleiten. Dies helfe, "sich selbst, Familie, Freunde und das gesamte Umfeld zu schützen", wird dem Nutzer in der App erklärt. Zudem werde den Gesundheitsämtern die Kontaktverfolgung erleichtert. Die Menge der so zu betreuenden und zu erfassenden Personen dürfte aber zunehmen.

Genaue Anweisungen