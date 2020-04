Kreis Rottweil Mehr als 100 Coronavirus-Infizierte in Sulz

Dies sind fast zehn Fälle pro 1000 Einwohner, in Vöhringen sind es fast sieben. In Sulz kamen 20 der am Montag entdeckten 39 neuen Fälle dazu. Damit liegt die Zahl der Infizierten in der Stadt am Neckar weiterhin an der Spitze. In Vöhringen kamen zwei hinzu, da 29 Menschen neu als Infizierte erkannt wurden.

In den weiteren Städten und Gemeinden hält sich die Zunahme der Fälle in Grenzen und liegt zwischen null und drei.