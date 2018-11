Kreis Rottweil Lkw verliert Reifen auf der A 81

Kreis Rottweil - Ein geplatzter Reifen sorgte am Montagabend auf der Autobahn für einen Zwischenfall. Ein Lastwagen hatte den Reifen verloren, der Fahrer hatte sich nicht darum gekümmert und fuhr weiter. Ein Autofahrer fuhr in die Reifenreste. An seiner Limousine entstand ein Schaden von 9000 Euro. Das berichtet die Polizei.