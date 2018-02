Kreis Rottweil Lehrerversorgung unter der Lupe

Unterrichtsausfälle, unzureichende Vertretungsregelungen – dass nicht immer alles rund läuft im Schulbetrieb, ist kein Geheimnis. Doch wie viele Lehrer fehlen wirklich? Wie viele Stellen sind nötig, um den Pflichtunterricht vollständig in allen Schulen zu gewährleiten? Wie viele Deputate sind für Vertretungen vorgesehen? Wie viele Schulleiterstellen sind nicht besetzt? Diese Fragen ließ der FDP-Abgeordnete Gerhard Aden nun in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung klären. "Guter Unterricht kann nur derjenige sein, der überhaupt stattfindet", so Aden in seiner Begründung. Ziel sei es, die Lehrerversorgung für den Landkreis abzufragen, um wenn möglich, gezielt Abhilfe schaffen zu können.

Ministerium antwortet

Jetzt liegt die Antwort von Kultusministerin Susanne Eisenmann vor. In mehreren Tabellen wird die Lehrerversorgung aufgeschlüsselt. Ein Fokus liegt auf der Frage nach den unbesetzten Stellen. Die Antwort fällt hier weniger drastisch aus, als womöglich von manchen erwartet. Bei Gemeinschafts- und Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen gibt es laut Angabe der Regierung im Kreis gar keine unbesetzten Stellen. Deutlich dagegen der Mangel an den Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (GWRS): Hier sind zehn Stellen im Landkreis unbesetzt. An Sonderpädagogischen Bildungszentren sind es drei. Nicht erfasst ist damit freilich, wie viel krankheitsbedingte Ausfälle abgedeckt werden müssen.