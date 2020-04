Kreis Rottweil Landratsamt appelliert: Ausflugsziele an Ostern meiden

Die Sonne scheint verlockend, die Ferien haben offiziell begonnen und die Menschen zieht es nach draußen. Anlass für das Landratsamt, die Bürger des Kreises an das Kontaktverbot zu erinnern: "Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Infektionszahlen zu drücken, müssen die strikten Vorgaben zum Kontaktverbot weiter eingehalten werden."

Das Gesundheitsamt appelliert an die Menschen, jetzt in den Ferien und besonders an den Osterfeiertagen bekannte Ausflugsorte, Parks, Seen oder Wanderziele zu meiden. "Kommen an solchen Orten zu viele Menschen zusammen, können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden und das kann für die Besucher, aber auch für die Einheimischen zum Problem werden", heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Es sei weiterhin Disziplin und Vernunft gefordert. Nur so sei es möglich der Ausbreitung des Coronavirus Herr zu werden.