Kreis Rottweil Kreistag rechnet mit Stuttgarter Verkehrschaos

Doch bis es soweit ist, wird die Relation zwischen Zürich und Stuttgart bei Vaihingen ganz gekappt. Dann müssen Fahrgäste in Vaihingen auf S-Bahnen in die Innenstadt umsteigen. Auch das wird Zeit kosten. Diese Interimslösung wird voraussichtlich bis zu drei Jahre dauern. Mit der Folge, dass die Zugverbindung an Attraktivität verliert und weniger Fahrgäste verzeichnen wird. Was mit der Panoramabahn, der malerischen Gäubahn-Strecke von Vaihingen zum Hauptbahnhof, insgesamt geschieht, ist ebenfalls unklar.

Schon allein diese Unwägbarkeiten führen dazu, dass sich Kreisräte Sorgen um die verkehrliche Anbindung des Kreises Rottweil in den 20er-Jahren dieses Jahrhunderts machen. Zumal im Hinblick auf die Landesgartenschau in Rottweil im Jahr 2028 eine gute infrastrukturelle Anbindung von großer Bedeutung für den Publikumsverkehr, und damit den Erfolg der LSG, sein werde, wie betont wird.