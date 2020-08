Kreis Rottweil Kreistag muss sich mit Heckler&Koch-Petition befassen

Kreis Rottweil - Der Friedensaktivist Hermann Theisen hatte im September 2016 eine "Brief-Petition" an alle Kreisräte adressiert. Darin forderte er sie auf, ihre Einflussmöglichkeiten als Kommunalpolitiker zu nutzen, um illegale Waffenexporte zu verhindern. Das Landratsamt hatte die Schreiben nicht an die Kreisräte weitergeleitet. Das war laut Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig unzulässig.