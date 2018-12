Kreis Rottweil Krankentransporte künftig nur noch mit Vorwahl

Bislang konnte die 19222 ohne Vorwahl angewählt werden. "Doch das ändert sich ab sofort", informiert Holger Pfeifle, Leiter der Integrierten Leitstelle. Ursache seien technische Veränderungen im Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom. "Der Dienst der Vorwahlfreiheit wird künftig einfach nicht mehr unterstützt", so Pfeifle. Wer jetzt also im Festnetz einen Krankentransport bei der Integrierten Leitstelle Rottweil anfordern möchte, und nicht aus dem Ortsnetz anruft, der muss die Vorwahl 0741 vor der bekannten Kran kentransport-Rufnummer 19222 wählen. Wer vom Handy aus anruft, für den ändert sich nichts, denn hier musste auch bislang schon die Vorwahl benutzt werden. In Baden-Württemberg werde derzeit auch mit einer zusätzlichen Notrufnummer für medizinische Notfälle gelieb-äugelt, doch dafür gebe es noch keine konkreten Planungen, lässt Alexander Huth wissen.