Kreis Rottweil Kostensprung bei der Kripo-Erweiterung

Wie das Finanzministerium auf Anfrage mitteilt, seien die Mehrkosten im Landeshaushalt für die Jahre 2020/2021 angemeldet. Derzeit laufe die Aufstellung des Haushalts. "Sobald der Landtag den Haushalt – und mit ihm die enthaltenen Mehrkosten – beschlossen hat, kann die Baufreigabe erteilt werden."

Parksituation im Blick

Zur Erinnerung: Zum 1. Januar 2020 soll die Polizeireform umgesetzt werden. Das Polizeipräsidium Tuttlingen wird zerschlagen, der Zollernalbkreis wird Reutlingen zugeordnet, die Kreise Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen kommen zum Präsidium Konstanz. In Rottweil war die Erleichterung groß, als entschieden wurde, dass die Kriminalpolizeidirektion am Standort verbleibt. Im Erweiterungsbau an der Ecke Marxstraße/Kaiserstraße sollen künftig die Einheiten der Cyberkriminalität, der Kriminaltechnik sowie weitere Büros der Kriminalinspektionen untergebracht werden.

Zur in Rottweil mit Argusaugen betrachteten Parksituation erklärt Steier: "Wir realisieren die gesetzlichen notwendigen Stellplätze für das Finanzamt, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, die Dienststelle vom Amt für Vermögen und Bau und die Polizei." Dass durch den Neubau derzeit bestehende Parkplätze wegfallen, sei also kein Grund zur Aufregung.