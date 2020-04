Kreis Rottweil Knapp 60 Jahre alte Frau stirbt am Coronavirus

Trotz des 18. Todesfalls hat es ganz den Anschein, als würde sich das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil weiterhin abschwächen. Lediglich sechs neue Infizierte verbucht die Kreisbehörde. Auf die Dauer der Pandemie betrachtet, haben sich demnach bisher 608 Personen mit der als aggressiv geltenden Lungenkrankheit angesteckt – 294 Männer und 314 Frauen. 60 Prozent davon, 370 an der Zahl, sind schon wieder genesen. Das heißt, abzüglich der Menschen, die die Krankheit nicht überlebt haben, sind noch 220 Menschen im Kreis erkrankt.

Zusammengerechnet wurden in Sulz mit 153 die meisten Fälle registriert. Einschränkend ist zu sagen, dass dort auch am meisten getestet wurde. Das hängt mit dem ausbordenden Infektionsgeschehen in einem Altenheim zusammen, woraufhin zunächst alle Alten- und Pflegeheime durchgetestet wurden. Wie viele Menschen wo noch an Covid-19 leiden, das will die Kreisbehörde am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt geben – wir berichten dann.