Kreis Rottweil Jetzt 399 Corona-Fälle im Landkreis

Die Zahl der bekannten Infektionen liegt damit insgesamt bei 399 – davon 200 Männer und 199 Frauen. 163 Personen haben die Corona-Infektion bereits wieder überstanden. Bislang sind vier Todesfälle im Kreis zu beklagen.

In Sulz sind mittlerweile 84 Infektionen registriert worden. In Rottweil stieg die Zahl auf 62, in Oberndorf auf 57 und in Schramberg auf 34. Lauterbach und Schenkenzell halten sich weiter bei null registrierten Fällen.