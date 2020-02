Kreis Rottweil Ist mobiler Blitzer auf A 81 Abzocke?

Kreis Rottweil - Ein Blitzeranhänger auf der A 81 zwischen Oberndorf und Rottweil erhitzt derzeit die Gemüter in der Region. Von "Abzocke" und "Falschauslösungen" ist unter anderem in WhatsApp-Gruppen und in der Facebookgruppe "Achtung: Blitzer im Kreis Rottweil und Umgebung" die Rede.