Diese Bilanz zieht die Tourismusmanagerin des Kreises, Irmgard Schumacher, nach drei Messetagen. Die Fragen der Besucher drehen sich um Kurztripps und, ganz aktuell, die geplante Hängebrücke in Rottweil.

Tagesausflüge im Kreis, das Kennenlernen der Schönheiten vor der eigenen Haustür, Radeln und Wandern – das sind die Themen, um die sich die Gespräche am Messestand des Landkreises in den letzten drei Tagen gedreht haben, wie das Landratsamt mitteilt. Viele der Besucher kommen auch selbst aus dem Landkreis und wollen eine andere Ecke kennenlernen als die, aus der sie stammen.

Der Kreis für Kurzausflüge

Wer nicht aus der Gegend kommt, hat andere Fragen, etwa zu Zielen, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten für Gruppenausflüge oder danach, wann man denn über die Hängebrücke in Rottweil gehen kann. Schumacher: „Wir sind eher der Landkreis für Kurzausflüge, weniger für den gesamten Sommerurlaub.“ Und trotzdem gibt es einen kleinen Trend, nämlich das Interesse am Urlaub auf dem Bauernhof, für den die Tourismusmanagerin gerne aufs Kinzigtal verweist.

Wandern und Radeln hoch im Kurs

Radeln steht nach wie vor hoch im Kurs, aber auch das Wandern zwischen Neckartal und Eschach ist bei den Messebesuchenden beliebt. Mit den Themenwegen wie dem Besinnungsweg in Epfendorf oder dem Mühlenweg kann die Standbesetzung auch kürzere Wanderwege für die Hierbleiber anbieten. Am Stand stehen neben Irmgard Schumacher die Kollegen aus Rottweil, Sulz, Schramberg, Schiltach und Dornhan, unter anderem mit Narretei und Rottweiler und dem Kultur- und Musemsangebot.

Zum Ende der CMT-Woche können sich die Messebesucher auf tolle Gäste am Landkreis-Stand freuen: Am Freitag, 24. Januar, kommt das Team vom Besinnungsweg in Epfendorf zur Präsentation dieses Angebots; am Samstag, 25. Januar, der Geschichts- und Kulturverein Herrenzimmern und der Heimatpflegeverein Bösingen. Dann liegt der Schwerpunkt auf der Burgruine Herrenzimmern und dem Museum Pfarrscheuer, kulinarisch unterstützt wird die Präsentation mit Bier von der Sonne Herrenzimmern und Speck und Lachsschinken von Bösinger Fleischwaren.

Info

Der Landkreis Rottweil ist auf der CMT in Halle 6, Stand C43, zu finden.