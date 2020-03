Kreis Rottweil In der Pflege gibt es keinen Mindestabstand

Mit Hochdruck arbeite der Führungsstab daher an möglichen Schutzschirmen auch für die Sozialwirtschaft und kommuniziere dazu laufend mit Vertretern der Spitzenverbände und Politik. Denn zu viele offene Fragen stehen momentan ungeklärt im Raum. Mit der Kinderbetreuung allein gelassene und überforderte Familien könnten vermehrte Inobhutnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe zur Folge haben. Es drohen aufgrund gesetzlich angeordneter Schließungen von Einrichtungen Kürzungen oder Aussetzungen von Vergütungen für die jeweiligen Leistungserbringer, was Arbeitsplätze gefährdet.

Die Stiftung unterstütze die Forderungen der Freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg an die Politik. Der Verband weist darauf hin, dass gemeinnützige Träger anders als kommerzielle Anbieter kaum Risikorücklagen bilden dürfen. "Die Stiftung kämpft dafür, dass die vereinbarten Entgelte mit den Leistungs- und Kostenträgern auch während der Corona-Krise weiterhin bezahlt werden, auch wenn einzelne Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz vorübergehend geschlossen werden. Es darf nicht sein, dass Sicherungssysteme, die für die Schwächsten der Gesellschaft existenziell sind, gerade in der Corona-Krise gekürzt werden", macht Vorstand Thorsten Hinz deutlich.

Schon seit Längerem hat die Stiftung alle hofeigenen Verkaufsstellen in Heiligenbronn wie Hofladen, Café Chiara, Wallfahrtsladen, Bäckerei und Korb- und Bürstenmacherei bis vorerst 30. April geschlossen.

Verunsicherung auffangen

Für Mitarbeiter wird es ab der kommenden Woche zu bestimmten Stunden einen Verkauf im Hofladen geben, allerdings mit eingeschränktem Sortiment, nur gegen bargeldlose Bezahlung und mit strengen Hygiene- und Präventionsregeln. Alle Mitarbeiter außerhalb Heiligenbronns können sich die Waren wie bisher auch an ihren je Standort liefern lassen. Die Hauswirtschaft versorgt wie gewohnt alle Küchen, so zum Beispiel auch die große Kantine am Standort Heiligenbronn. Tische wurden so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wird.

Für viele Klienten bedeuten all diese Veränderungen ihrer gewohnten Abläufe massive Einschnitte in ihr Leben. Durch Einzelgespräche mit der Seelsorgerin, bedarfsgerechte Erklärungen und viel Sensibilität aller Pflegekräfte versucht man in den Behinderteneinrichtungen möglichst viel Verunsicherung abzufangen. Laufend werden so viele Informationen wie möglich in so genannte "leichte Sprache" übersetzt, versehen mit einfachen Symbolen, um auch Klienten mit Behinderung an den Entwicklungen teilhaben zu lassen und Verunsicherung zu nehmen.

Doch es gebe inmitten der Krise auch in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn positive Veränderungen: Abteilungen helfen sich gegenseitig, die Solidarität wächst, das Miteinander überwiegt aktuell über alle Unterschiedlichkeiten. Digitale Meeting-Instrumente halten Einzug, Abläufe und Prozesse werden verschlankt, Hierarchien bauen sich ab, da man sich dynamisch und flexibel an geänderte Prozesse anpassen muss. Die letzte Folie der Erklärung "Corona in leichter Sprache erklärt" schließt mit den Worten "Eine Zeit lang müssen wir alle etwas vorsichtiger sein und weniger Kontakt zu anderen Menschen haben. Aber das geht vorbei und bald ist alles wieder wie gewohnt." Nicht nur für die Klienten stecke in diesem Satz eine große Hoffnung und Zuversichtlichkeit.

Die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn ist eines der größten sozialwirtschaftlichen Unternehmen in Baden-Württemberg mit Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderungen, für alte und pflegebedürftige Menschen sowie für Kinder und Jugendliche und deren Familien. Knapp 2500 Mitarbeiter unterstützen rund 6000 Klienten.