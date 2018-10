Kreis Rottweil Höhenrettung: Wann kommt die Drehleiter?

Kreis Rottweil - Eines der wichtigsten Fahrzeuge der Feuerwehren ist die Drehleiter. Auch zur Menschenrettung wird sie häufig angefordert. Allein in den vergangenen Wochen ist das Einsatzfahrzeug drei Mal zur Höhenrettung von Personen ausgerückt. Bei einem vermeintlichen Brand in Oberndorf, auf Anforderung des Rettungsdienstes in Balingen und erst kürzlich zur Rettung einer schwer verletzten Person in Schramberg, kam das Gefährt zum Einsatz.