Kreis Rottweil Grüngut-Sammelstellen fallen weg

Michael Lehrer, Bürgermeister von Aichhalden, hat zwar vermutet, dass einer der beiden Plätze in seiner Gemeinde wegfallen werde, doch gutheißen könne er das natürlich nicht. Er hat die Befürchtung, dass die konzentrierte Anlieferung aus beiden Ortsteilen in Rötenberg künftig nicht ganz so reibungslos vonstatten gehen wird – erst recht, wenn Container aufgestellt werden sollen. Es werde ab März "spannend".

Die Gründe

Doch was ist der Grund für die Schließungen? Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft teilt auf Nachfrage mit, dass schon bei der Neuausschreibung der Grüngut-Entsorgung mit einer deutlichen Erhöhung der Preise gerechnet werden musste. Durch die Streichung von Sammelplätzen sollte "zumindest eine gewisse Kostendämpfung" erzielt werden. Man habe solche Plätze gewählt, die sich in der Vergangenheit durch Probleme beim Abtransport, durch wilde Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten, Anlieferungen aus Nachbar-Landkreisen oder durch ihre Nähe zu sonstigen Einrichtungen – zum Beispiel Gaststätten mit Freisitz – als ungeeignet erwiesen hätten. Der – erst im März 2018 verlagerte und neu angelegte – Sammelplatz in Aichhalden könne wegen einer Gewichtsbegrenzung für die Zufahrt nicht weiter verwendet werden. Erhalten bleibe der Platz im Teilort Rötenberg. In Stetten habe es massive Probleme durch Anlieferungen aus dem Nachbarlandkreis gegeben. Durch die Nähe zur Sammelstelle bei der Sortieranlage Alba könne auf den Platz verzichtet werden. In Neufra befinde sich der bisherige Platz auf unbefestigtem Untergrund. Dies bereite Probleme beim Abtransport des Materials. Als Ausweichort werde der Pressmüllwagenstandort beim Betriebshof der Stadt Rottweil angeboten. Die 3,9 Kilometer sehe man – das ganze Kreisgebiet betrachtet – als zumutbare Entfernung. Dennoch wolle man nochmals das Gespräch für eventuelle Alternativen suchen. In Schenkenzell habe die bisherige Ablagestelle nicht gehalten werden und auch kein geeigneter alternativer Standort gefunden werden können, was nun die Schließung zur Folge habe.

Außerdem sind Verlagerungen vorgesehen: In Rottweil wird die Sammelstelle am ESV-Platz vor den Betriebshof verlagert. Für die Sammelstelle Renfrizhausen sei die "finale Festlegung noch offen".

Öffnungszeiten erweitert

Wie der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft betont, wolle man mit der Neukonzeption der Sammelstellen Kritik und Beschwerden entgegentreten. Für 2019 habe man bei den saisonalen Grüngutsammelstellen auf vielfachen Wunsch der Bürger die Annahmezeiten auf den Nachmittag verlegt und zwischen März und November um eine Stunde verlängert. Gleichzeitig seien nun die Sammelstellen um die "Problemstandorte" reduziert worden. Zudem erhoffe man sich mehr Sauberkeit und weniger illegale wilde Ablagerungen außerhalb der Öffnungszeiten durch den Einsatz von Containern.

Eine weitere Reduzierung von Sammelstellen im Jahr 2020, wovon gerüchteweise zu hören ist, sei nicht vorgesehen, wird betont.

Thema Bauschutt

Und dann ist da noch die Neuentwicklung bei der Bauschuttentsorgung: Wie berichtet, ist auf der Kreismülldeponie Bochingen seit Jahresbeginn keine Abgabe von Bauschutt mehr möglich. Das hat nicht zuletzt deshalb für Unmut gesorgt, weil die Entsorgung an den Ausweichstandorten in Talheim (Kreis Tuttlingen) oder bei Alba in Zimmern deutlich teurer ist. Doch daran wird sich so schnell nichts ändern. "Das Deponievolumen in Bochingen ist vollständig verfüllt", heißt es von Seiten des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft. Dass dort überhaupt die günstige Möglichkeit der Verfüllung mit Bauschutt bestand, sei "ein glücklicher Umstand" gewesen. Wenn der Kreis Alternativen schaffen würde – was sehr schwierig sei – wären auch dann kostendeckende Gebühren erforderlich.

Ob beim Thema Grüngut-Entsorgung nochmals nachjustiert werden muss, wird sich ab dem Frühjahr zeigen – wenn die Hecken geschnitten werden und die ersten Rasenmäher wieder rollen.