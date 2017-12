Kreis Rottweil Großangelegte Kontrolle gegen Einbrecherbanden

Zwei junge Männer aus Sulz stehen derweil schlotternd neben ihrem Fahrzeug und wollen "einfach nur heim". Bei ihnen geht es schneller. "Gute Weiterfahrt", wünscht der Beamte. Daneben durchsucht ein Kollege intensiv den Inhalt eines Touran aus Polen – während der Fahrer unwillig vor sich hin brummelt.

439 Einbrüche in 2016

Hubert Kohler von der Kripo betont schon im Vorfeld, dass bei diesem Einsatz wohl kaum eine Einbrecherbande samt Diebesgut im Kofferraum geschnappt wird. "Die Chance ist gering." Vielmehr gehe es darum, Diebe durch massive Präsenz gleich vom ihrem Vorhaben abzubringen. "Wenn sie Polizei sehen, fahren sie im besten Fall einfach weiter." Die Autobahn spiele eine Rolle als Zubringer von Diebesbanden aus dem Osten. Diese machen den Hauptteil bei den Einbruchsdelikten aus, so Kohler. 439 Einbrüche waren es 2016 in den fünf Landkreisen des Polizeipräsidiums. Für 2017 erwarte man rückläufige Zahlen, so Kohler.

Seit drei Jahren widmet sich die Spezialabteilung der Kripo mit zehn Beamten verstärkt den Ermittlungen, sorgt dafür, dass die Delikte vor Ort umfassend aufgenommen, Beweise gesichert, Nachbarn befragt werden. Die Aufklärungsquote lag laut Kohler 2016 bei "um die 20 Prozent", es gebe auch Jahre mit zehn Prozent.

Dass viele Bürger verstärkt auf Sicherheitstechnik setzen, zeige sich am hohen Anteil von versuchten Einbrüchen. Die Täter ziehen unverrichteter Dinge ab, weil sie nicht schnell genug ins Haus kommen. Terrasse oder Fenster im hinteren Bereich des Hauses aufhebeln – das sei den Dieben am liebsten. In den Wohngebieten werde in dieser Jahreszeit verstärkt Streife gefahren. Abschreckung lautet auch hier die Prämisse.

Auf dem Autobahnparkplatz werden derweil die Fahrzeuge im Minutentakt herausgezogen. Über das Ergebnis der Kontrolle will die Polizei noch ausführlich berichten. Klar ist schon jetzt: Der Verkehr staut sich stundenlang kilometerweit. Diesmal ist immerhin keine Baustelle schuld.