Kreis Rottweil Gipfeltreffen der Hightech-Branche

Veranstalter des Technologiekongresses ist die Initiative Wirtschaft 4.0 des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. Am Abend verleiht Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut die "CyberOne Hightech Awards" Baden-Württemberg. Für den Kongress, der von 9 bis 21 Uhr stattfindet, gibt es noch Karten. Der Eintritt ist kostenfrei.

Der "Hightech-Summit" Baden-Württemberg findet jährlich an wechselnden Standorten im Land statt. Im Mittelpunkt steht das Thema "digitale Transformation" – ein Kernbegriff, um den kein Unternehmer in der heutigen Wirtschaft herumkommt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Fachleute treffen sich, um ihre Businesserfahrungen zu teilen, über Leuchtturmprojekte zu berichten, in Technologievorträgen Beispiele aufzuzeigen und über Digitale Transformation in den Bereichen Internet der Dinge und Dienste sowie neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu sprechen.

Vier Technologieforen werden auf dem Tageskongress der Initiative Wirtschaft 4.0 einen Überblick zu neuen Technologien als Treiber der Digitalen Transformation vermitteln. Dabei stehen beispielsweise Themen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Digitale Wertschöpfung, Smart Data, Digitale Services in der Produktion, Innovationsprozesse und autonomes Fahren im Kommunalbereich auf der Agenda. Als Gastredner spricht neben anderen auch Andreas Schierenbeck, Vorstandsvorsitzender der Thyssenkrupp Elevator AG, zum Thema "Das Geheimnis erfolgreicher Digitalisierung: Wie Thyssenkrupp Elevator eine ganze Branche transformiert".