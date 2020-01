Kreis Rottweil Giftköder: Im Notfall schnell handeln

Es gibt legale Giftköder, die zum Bekämpfen von Schädlingen ausgelegt werden dürfen. Diese seien aber immer in einer Köderbox ausgelegt, sagt Dr. Jörg Hauser, Amtsleiter am Veterinär- und Verbraucherschutzamt in Rottweil. "Diese Boxen haben meist nur eine kleine Öffnung, damit Katzen und Hunde nicht an die Köder herankommen."

Vorsätzlich ausgelegte Giftköder, die bewusst dazu gedacht sind, Hunden oder Katzen zu schaden, zeichnen sich meistens durch ihre Präparierung aus, erklärt Hauser weiter. Oft seien diese Giftköder in Fleisch eingearbeitet, um sie den Tieren schmackhaft zu machen.