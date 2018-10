Kreis Rottweil Gift in Büroräumen: Jobcenter muss raus

Gemäß einer Richtlinie der Staatlichen Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg ist nur ein Wert von unter 300 Nanogramm pro Kubikmeter Raumluft als "langfristig tolerabel" anzusehen.

Spitzenwert liegt bei 2120 Nanogramm

Proben in den Räumen des Jobcenters in Rottweil ergaben einmal 905 Nanogramm, einmal 756 und einmal den Spitzenwert von 2120 Nanogramm. Der Mitarbeiter in diesem Büro befand sich gerade im Urlaub, weshalb angenommen wird, so Hamann, dass dieser Wert mit der längeren fehlenden Lüftung des Raums zu tun hat. In den ungenutzten Etagen sei die Belastung noch höher gewesen.

Laut PCB-Richtlinie ist bei einer Spanne von 300 bis 3000 Nanogramm die Ursache aufzuspüren und zu beseitigen "oder zumindest eine Verminderung der PCB-Konzentration durch regelmäßiges Lüften sowie gründliche Reinigung und Entstaubung der Räume anzustreben". Dies sei nun in den letzten Monaten versucht worden, so Hamann. "In weiten Teilen ist es gelungen, einen Wert unter 300 Nanogramm zu erreichen. In fünf Räumen liegt er aber noch bei knapp 400", berichtet er. Schwangere würden sofort von der Arbeit freigestellt, um kein Risiko einzugehen. Eine erhöhte Zahl von Krankschreibungen kann Hamann jedoch nicht bestätigen.

Dennoch: Auch wenn man sich noch im Toleranzbereich bewege, habe man eine Mitverantwortung. "Wir wollen da raus", so Hamann. Die Suche nach neuen Räumen laufe seit langem, man sei auch fündig geworden und wollte eigentlich im November diesen Jahres umziehen. Allerdings habe man laut Hamann auf Nummer sicher gehen wollen und deshalb vorab eine Schadstoffuntersuchung der neuen Räume veranlasst – nicht nur auf PCB. Ergebnis: Die Bodenbeläge müssen ausgetauscht werden. Der Umzug verzögert sich damit und soll nun in der ersten Jahreshälfte 2019 vonstatten gehen.

Unterschrieben sei der Mietvertrag jedoch noch nicht, betont Hamann. "Die Verhandlungen laufen." Das neue Domizil ist nur einen Steinwurf vom alten entfernt: Es handelt sich ebenfalls um Räume der Telekom, allerdings in einem andere Gebäude des Komplexes an der Rottweiler Steig. Dort sollen die Mitarbeiter dann wieder unbelastet arbeiten können.