Kreis Rottweil Gerhard Aden tritt als Abgeordneter zurück

Aden gibt in einer Pressemitteilung bekannt: "Mein Gesundheitszustand hat mich dazu bewogen, mein Landtagsmandat und den Kreisvorsitz in jüngere Hände zu übergeben. Mein Nachfolger Daniel Karrais wird mit seinen 28 Jahren das Durchschnittsalter der Fraktion deutlich senken und das Image einer ›Digitalisierungspartei‹ wirkungsvoll verkörpern. Kurzum: Ich hinterlasse eine Lücke, die sich spontan schließt. Im Gegenteil, in der Präsentation eines solchen Nachfolgers sehe ich sogar einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag meines Wirkens in der FDP/DVP Fraktion."

Nachfolger seit zehn Jahren bei den Kreisliberalen aktiv

Der in Epfendorf aufgewachsene Daniel Karrais ist von Beruf Maschinenbauingenieur und derzeit in bei einem Glasfaserausbauenden Telekommunikations-Unternehmen tätig. Karrais ist seit zehn Jahren bei den Kreisliberalen in Rottweil aktiv, seit 2015 als stellvertretender Kreisvorsitzender. Von 2010 bis 2017 war Karrais Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen. Bei den Landtagswahlen 2016 stellte sich Daniel Karrais als Zweitkandidat von Gerhard Aden zur Wahl. Daher ist er direkter Nachfolger Adens im Landtag. Der 28-Jährige wird den Kreisvorsitz des FDP Kreisverbands Rottweil kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung übernehmen.