Kreis Rottweil Fünffacher Mörder zeigt keine Reue

Nach Angaben der Angehörigen war die junge Frau Ende März bei ihrer Mutter in Rottweil aufgetaucht, weil sie sich endgültig von ihrem Ehemann trennen wollte. Schon viermal sei die 29-Jährige geflüchtet, weil er sie brutal behandelt habe und sie und ihre Kinder "darben" ließ, wie es die Familie schilderte. Die junge Frau war in Geretshausen in Bayern verheiratet, wollte sich in Rottweil eine Arbeit suchen, ein neues Leben beginnen.

Täter findet geflüchtete Frau bei der Mutter in Rottweil

Am Ostersonntag aber tauchte der Ehemann, Josef K., 29-jähriger Baggerfahrer aus Geretshausen, in Rottweil auf und versuchte, in Kontakt mit seiner Frau zu kommen. Von seinem Schwager in Wehingen hatte er den neuen Aufenthaltsort der Frau erfahren. Die Mutter erzählt der Polizei, er habe gedroht, sie zu erschießen, wenn sie ihn nicht zu seiner Frau lasse.

Als Edeltraut am Nachmittag mit den Kindern zu einem Spaziergang aufbricht, sieht die Mutter noch, wie Josef K. auftaucht, sie anspricht und sie zusammen weitergehen. Es ist das letzte Mal, dass sie Tochter und Enkel lebend sieht.

Nach diesen Aussagen beginnt die Jagd auf den Täter. Josef K. wird in der ganzen Bundesrepublik und über Interpol im Ausland gesucht. Am 9. April wird er bei Fulda festgenommen. Sein Wagen war von der Straße abgekommen, er stand unter dem Einfluss von Schlaftabletten. Bei dem 29-Jährigen wird ein Brief an seine Mutter gefunden, der keinen Zweifel mehr an seiner Täterschaft lässt: Darin schildert er, dass er seine Frau habe zurückgewinnen wollen. Als sie jedoch über ihn gelacht habe, sei er in große Wut geraten. Er habe das Gewehr aus seinem Auto geholt und "alle umgelegt".

Josef K. feuert 16 Mal auf seine Familie. Alle Schüsse sind, wie die Polizei später bekannt gibt, auf die Herzen konzentriert. Die Tatwaffe wird in seinem Auto gefunden. Ein großer Teil des Laufs und des Schafts waren abgesägt worden, um sie besser transportieren zu können.

Während man sich bei der Staatsanwaltschaft Rottweil heute nicht mehr an den Fall erinnert, gibt es einen Zimmerner, der sich noch genau an die Geschehnisse entsinnt: Gustav Kammerer war damals kurz zuvor zum Bürgermeister von Zimmern gewählt worden und wurde – obwohl noch nicht ins Amt eingesetzt – zum Tatort in den Riederwald gerufen. "Ich war dort. Das werde ich nie vergessen", sagt er noch heute erschüttert.

Einen solchen Mordfall, erklärt damals der Leiter des Rottweiler Kriminalkommissariats, Wilhelm Egetemaier, habe es seit Einführung der Kriminalstatistik nicht gegeben. 19 Kriminalbeamte aus Rottweil und der Region sind eingesetzt. Die Mordkommission leitet der Tübinger Kriminaloberrat Alois Gabrysch.

Große Anteilnahme bei Beerdigung der Opfer in Schramberg

Noch in der gleichen Woche, am 12. April, werden die fünf Opfer auf dem Friedhof in Schramberg beigesetzt, begleitet von einem großen Trauerzug. Das Fernsehen und zahlreiche Reporter sind vor Ort. Vor den offenen Gräber bricht die Mutter von Edeltraut K. zusammen. Verwandte aus Schramberg und Lauterbach stützen sie.

Die Berichte enden an dieser Stelle im April 1969. Doch wann wurde dem Täter der Prozess gemacht? Eine schriftliche Anfrage beim Staatsarchiv in Sigmaringen bringt die Auflösung. Per E-Mail wird mitgeteilt: "Die von Ihnen gesuchte Akte konnte ermittelt werden und ist 20 Zentimeter dick". Darin steht: Josef K. wird erst mehr als ein Jahr später, am 24. April 1970, zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. 15 Jahre?

Mildes Urteil sorgt für Tumulte im Gerichtssaal

Wie im Schwarzwälder Boten vom 25. April nachzulesen ist, sorgt dieses Urteil des Rottweiler Schwurgerichts für Tumulte, Pfiffe und Buh-Rufe im Gerichtssaal. Der Bruder von Edeltraut erleidet einen Zusammenbruch.

Bereits am ersten der beiden Prozesstage hatte Josef K. für Aufsehen gesorgt: Er hatte sich im Gefängnis in Stammheim ein Messer besorgt in der Absicht, seine Schwiegermutter im Gerichtssaal umzubringen. Er gibt ihr die Schuld an allem, behauptet, ein Verhältnis mit ihr gehabt zu haben. Das Messer wird rechtzeitig gefunden.

In seiner Urteilsbegründung stellt Landgerichtspräsident Haertel fest, dass Josef K. seine Familie vorsätzlich getötet habe. Merkmale besonderer Grausamkeit, womit die Tat als Mord gewertet werden könnte, seien aber ebenso wenig erkannt worden wie Heimtücke oder niedrige Beweggründe. Für die Bestrafung von Totschlag sehe das Gesetz Freiheitsentzug bis zu 15 Jahren vor. Oberstaatsanwalt Kraus hatte auf eine Verurteilung wegen Mordes plädiert. Josef K. sitzt lachend auf der Anklagebank. Als "Mörder mit dem lachenden Gesicht" macht er landesweit Schlagzeilen.

Damit schließt sich der Fall. Aus der dicken Akte des Staatsarchivs ist aufgrund der "personenbezogenen Schutzfrist" nichts Weiteres über den Verurteilten in Erfahrung zu bringen. Schließlich sei anzunehmen, dass der Mann, der an Ostern 1969 in Zimmern seine Familie auslöschte, heute noch lebt.