Kreis Rottweil/Freudenstadt Einbrüche in großem Stil: 28-Jähriger vor Gericht

Der Angeklagte, befindet sich seit 7. Februar 2019 in Untersuchungshaft und war laut Pressemitteilung vor seiner Inhaftierung im Ausland wohnhaft. Ihm wird vorgeworfen, in 16 Fällen Wohnungseinbruchsdiebstähle begangen oder versucht zu haben. Tatorte waren Deißlingen, Villingendorf, Schramberg-Sulgen, Freudenstadt, Lahr, Böblingen, Wiesbaden, Horb am Neckar, Tübingen, Reutlingen und Loßburg. An den Taten war teilweise ein Mittäter beteiligt. In einzelnen Fällen ist dieser bekannt, in anderen nicht.

Das Diebesgut hatte erheblichen Wert, so einmal mehr als 120.000 Euro, einmal mehr als 90.000 Euro, zweimal mehr als 30.000 Euro und einmal mehr als 20 .00 Euro. Insgesamt beträgt der Wert des Diebesguts über 300 .000 Euro. Im Verfahren werden 20 Zeugen gehört, zwei Dolmetscher sind beteiligt. Fortsetzungstermine sind am 19., 20., 26. und 29. August, jeweils ab 9 Uhr.