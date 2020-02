Kreis Rottweil Frau verursacht Unfall auf A 81 - und flüchtet

Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart setzte die 44-Jährige gegen 7.40 Uhr mit ihrem Ford Kuga zwischen Rottweil und Oberndorf zum Überholen eines Anhänger-Gespanns an und wechselte auf die linke Spur. Dabei achtete die 44-Jährige nicht auf einen mit hoher Geschwindigkeit von hinten nahenden 5er BMW eines 36-jährigen Autofahrers, der mit einer Beifahrerin ebenfalls in Richtung Stuttgart unterwegs war.