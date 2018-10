Kreis Rottweil Festnahme eskaliert: Polizist vor Gericht

Mit Polizeigewalt für Recht und Ordnung sorgen: Das ist gemäß der geltenden gesellschaftlichen Spielregeln fraglos ein wichtiges Mittel zur Befriedung des Miteinanders. Dass über die Verhältnismäßigkeit eines Einsatzes oft gestritten wird, liegt in der Natur der Sache.

Ging der 43-Jährige am 10. März 2017 im Vinzenz-von-Paul-Hospital (VvPH) in einer gewissen Rambo-Manier seinem Streben nach Ruheherstellung nach, oder waren es tatsächlich unglückliche Umstände im Rahmen eines Polizeieinsatzes gegen einen an jenem Tag psychisch wohl schwer durch den Wind geratenen Patienten, die diesen mit einem stark geschwollenen Auge ins Krankenbett schickten. Wegen des renitenten und wütenden Auftretens eines 47-Jährigen hatten im psychiatrischen Bereich des Krankenhauses die Diensthabenden einer geschlossenen Abteilung die Polizei zu Hilfe gerufen. Diese war dem Mann an dem Tag mehrfach auf der Spur. Nach einem plötzlichen Abgang aus dem VvPH war er von Beamten am Bahnhofskiosk aufgegriffen worden, wo er die Verkäuferin beschimpft haben soll. Nicht lange, nachdem der Mann dann wieder in die Obhut der Klinik gebracht worden war, wurde bei der Polizei erneut Alarm geschlagen. Der 47-Jährige sollte wegen seines gefährlichen Benehmens in fixiertem Zustand in einem Krankenbett zur Ruhe kommen. Der Pflegerschar erschien das Manöver ohne Polizeibeistand zu heikel. So rückte das selbe Einsatzteam innerhalb einer Stunde zum zweiten Mal an.

In dieser Situation war der Geduldsfaden des 43-jährigen Beamten offenbar nicht mehr allzu groß. Mit einer Fußsichel soll dieser den 47-jährigen Unruhestifter so zu Boden gebracht haben, dass sich die gesamte Helferschar sowie die Kollegin des Polizisten auf dem Boden wiederfanden. Dass das im Zeugenstand mehrfach geschilderte Bild mit fünf bis sechs purzelnden Personen die Zuhörer im Gerichtssaal kräftig schmunzeln lässt, dürfte kaum verwundern. Dass der 47-Jährige aus dem eher rüden Überrumpelungsmanöver mit einem schwer geschwollenen Auge hervorging, verweist indessen wieder auf die Brisanz der Angelegenheit.