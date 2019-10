Kreis Rottweil Erste Mülltonnen mit Chip ausgeliefert

Kreis Rottweil - Der große Umtausch hat begonnen: In den ersten Gemeinden im Kreis wurden jetzt die neuen digitalen Mülltonnen ausgeteilt. Das bedeutet, dass es auf manchem Grundstück vorerst etwas enger zugeht, denn die alten Tonnen werden – je nach Standort – erst bis zu 14 Tage später abgeholt. Der genaue Termin wird den Bürgern auf einem den neuen Tonnen beiliegenden Info-Blatt mitgeteilt. Die alten Behältnisse müssen an dem Tag in geleertem Zustand bereit gestellt werden.