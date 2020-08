Kreis Rottweil "Erschreckendes Ausmaß" bei Schwarzarbeit

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Bau-Umsätze in den ersten fünf Monaten des Jahres trotz Pandemie um sieben Prozent. "Das beste Mittel gegen unerlaubte Geschäfte am Bau ist ein fairer Wettbewerb zu fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen. Dazu muss sich die ganze Branche bekennen, wenn sie ihren Ruf nicht verspielen will", so der Gewerkschafter. Die Arbeitgeber hätten in der laufenden Tarifrunde die Chance, die Bauberufe für Fach- und Nachwuchskräfte attraktiver zu machen.

Entscheidend sei auch, dass der Zoll schwarze Schafe stärker in den Blick nehme. Hier brauche die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mehr Personal. Laut Finanzministerium waren beim Hauptzollamt Singen zu Jahresbeginn lediglich 76 Planstellen besetzt.