Kreis Rottweil Einheiten der Polizei weiter gestärkt

Einsatzrainingszentrum: In einem zweiten Bauabschnitt in Zimmern ist vorgesehen, ein Einsatztrainingszentrum zu errichten. Dieses Zentrum befindet sich bislang ebenfalls im Neckartal. Der Mietvertrag läuft bis 2024 mit der Option, diesen um fünf Jahre zu verlängern. Die Baumaßnahme für den zweiten Bauabschnitt ist noch nicht etatisiert, so Strobl.

Hubschrauberlandeplatz: Neben den Standorten am Flughafen in Stuttgart und Karlsruhe-Baden betreibt die Polizeihubschrauberstaffel an den Verkehrsdiensten (VD) Zimmern ob Rottweil und Weinsberg Hubschrauberlandeplätze mit Betankungsmöglichkeiten, führt Strobl in dem Schreiben aus. Die geografische Lage der Standorte gewährleiste eine zeitnahe Versorgung der Polizeihubschrauber mit Kraftstoff bei Einsatzlagen in allen Landesteilen. Die Tankanlage beim Verkehrsdienst Rottweil sei 2017 aufwendig nach den neuesten Sicherheitsbestimmungen erneuert worden. Die Tankmöglichkeiten sicherten die Unabhängigkeit der Betankung der Polizeihubschrauber im 24/7-Betrieb.

Der Hubschrauberlandeplatz des VD Zimmern, so der Innenminister, sei strategisch wichtig für den gesamten südlichen und südwestlichen Landesteil. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, die Polizeihubschrauber bei Einsatzlagen disloziert (verteilt) in Bereitschaft zu halten.

Verkehrspolizeiinspektion: Die Beschäftigten der VPI seien derzeit in einem Bestandsgebäude auf dem landeseigenen Grundstück in Zimmern untergebracht. Bedingt durch die beengte Raumsituation seien bereits 2016 Planungen für einen An- beziehungsweise Erweiterungsbau begonnen worden, führt Strobl aus. Aufgrund der entsprechenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag seien die Planungen während der Evaluation der Polizeistrukturreform vorläufig ausgesetzt worden. Aktuell habe das Landespolizeipräsidium im Innenministerium im Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium Konstanz eine Interimslösung in Form der Anmietung von Bürocontainern zugestimmt. Parallel dazu würden entsprechende Planungsunterlagen geprüft, um ab Oktober dieses Jahres die weitere Umsetzung der immer noch notwendigen Baumaßnahmen mit der Bauverwaltung abzustimmen und den frühestmöglichen Baubeginn festlegen zu können, erläutert der Minister.

Der Abgeordnete Teufel begrüßt die Schritte: "Durch diese Entscheidungen wird unsere Region erneut gestärkt. Die Sicherstellung des Standortes Rottweil ist ein unglaublicher Mehrwert. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir sichere Arbeitsplätze und Verlässlichkeit. Dafür habe ich mich seit Jahren eingesetzt und freue mich, dass der Landkreis Rottweil ein wichtiger Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz geworden ist."