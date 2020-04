Kreis Rottweil Eine weitere Corona-Tote im Kreis

Die Infizierten verteilen sich wie folgt auf die Gemeinden:

Aichhalden 8, Bösingen 19, Deißlingen 11, Dietingen 15, Dornhan 8, Dunningen 30, Epfendorf 15, Eschbronn 8, Fluorn-Winzeln 12, Hardt 11, Lauterbach 3, Oberndorf a.N. 69, Rottweil 74, Schenkenzell 1, Schiltach 9, Schramberg 40, Sulz a.N. 132, Vöhringen 32, Villingendorf 5, Wellendingen 3, Zimmern o.R. 12

Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen schützen

Wie gefährdet gerade die Bewohner und Patienten von Alten- und Pflegeheim durch das neue Coronavirus sind, zeigt ein Fall aus Tuttlingen. Wie die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn am Freitagnachmittag mitteilt, sind im Bürgerheim in Tuttlingen neun Bewohner infiziert.

Drei davon würden im Krankenhaus stationär behandelt und sechs in der Corona-Schutz-Station im Altenzentrum St. Anna versorgt. Einer der drei Bewohner starb am Dienstagvormittag im Krankenhaus infolge von Infektion und Vorerkrankungen, so die Mitteilung. Ein anderer Bewohner sei auf dem Weg der Besserung und aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde in der Corona-Station versorgt.

Alle jetzt infizierten Bewohner lebten in einem Wohnbereich der Einrichtung. Da reiche eine Person aus, die das Virus unwissentlich auf andere übertrage, sagt Einrichtungsleitung Bürgerheim, Christine Liebermann. Auf den anderen beiden Wohnbereichen des Bürgerheims seien bislang alle Bewohner und Mitarbeiter, die potenziell Kontaktpersonen waren, negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Die Landkreisbehörde hat am Donnerstag im Gespräch mit Vertretern der Presse betont, wie wichtig es sei, gerade die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. In Sulz sind in drei Heimeinrichtungen Coronavirus-Fälle aufgetreten. Ein Heim wurde sogar unter Quarantäne gestellt. In Sulz selbst, das sich zu einem Hotspot entwickelt hat, ist in der Öffentlichkeit das Tragen von Schutzmasken am Freitag zur Pflicht geworden.

Gegenüber dem Vortag leiden in Sulz vier weitere Menschen an der Lungenkrankheit. Insgesamt sind es 132. Ein Arzt übt Kritik: Das hohe Infektionsgeschehen rühre von der hohen Zahl an Tests.