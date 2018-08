Kreis Rottweil Einbruchserie: Eigenes Smartphone am Tatort benutzt

Am Mittwoch ging es um zwei Einbrüche in Deißlingen und Villingendorf, zu deren Tatzeiten das Mobiltelefon des einen Angeklagten nach Feststellungen der Kriminalpolizei in unmittelbarer Nähe zu den späteren Tatorten eingebucht war. Es wurden zwar nur kurze Gespräche geführt, dennoch konnten Zeitpunkt und Dauer ermittelt werden.

Was für den normalen Nutzer angenehm ist, nämlich die Vielzahl der Funkzellen (Sendemasten), kann dem, der es nicht so ehrlich meint, zum Nachteil gereichen, denn das Telefon sucht sich stets den am besten erreichbaren Funkmast. Damit lässt sich in Verbindung mit anderen Masten der Bereich, in dem sich der Verdächtige aufgehalten hat, eingrenzen. Es können sogar Standortänderungen nachvollzogen werden. Bei den Ermittlungen gegen die beiden Angeklagten ist dies zwar nur ein Mosaiksteinchen, aber es könnte wichtig werden. Die Nachforschungen mit Hilfe des Landeskriminalamtes hatten, so sieht es die Kripo, den Standort des Angeklagten zu den Tatzeiten hinreichend geklärt. Er sei höchstwahrscheinlich in der Nähe gewesen. Sein Anwalt sah die Sache naturgemäß anders. Die Abstände der Funkzellen ließen einen Spielraum von sieben bis acht Kilometern, und überhaupt könne sein Mandant ja auf der nahen Autobahn unterwegs gewesen sein, machte er geltend.

In der weiteren Beweisaufnahme könnten auch andere Spuren eine Rolle spielen. So waren an verschiedenen Tatorten sogenannte "Schuhlaufflächenspuren", also Sohlenabdrücke, sichergestellt worden. Nach Aussage eines Polizeibeamten, der nach einer Tat in Loßburg die Spuren sicherte, sogar ziemlich vollständig und gut dokumentierbar. Bei einer Hausdurchsuchung bei einem der Angeklagten hatte die Polizei alle vorhandenen Schuhe sichergestellt. Urlaubs-bedingt wird der Prozess erst Ende Oktober fortgesetzt.