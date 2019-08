Kreis Rottweil Durchschnittsbürger ist 44 Jahre alt

Neben Villingendorf weisen – in dieser Reihenfolge – Wellendingen, Dunningen, Bösingen und Vöhringen die kreisweit geringsten Altersdurchschnitte auf. Der Durchschnittswellendinger ist 42,5 Jahre alt. In Dunningen ist der Altersdurchschnitt mit 42,9 Jahren knapp ein halbes Jahr höher. Damit sind diese drei Kommunen die einzigen im Kreis, deren Bewohner durchschnittlich jünger als 43 Jahre sind. Ziemlich genau 43 Jahre beträgt das durchschnittliche Alter in Bösingen, während die Vöhringer mit 43,1 Jahren im Schnitt nur geringfügig älter sind.

Die größte Stadt im Kreis, Rottweil, reiht sich in Bezug auf das Durchschnittsalter ziemlich genau in der Mitte ein. Elf Kommunen im Kreis haben durchschnittlich jüngere Einwohner, in neun Kommunen ist die Bevölkerung im Schnitt älter als in Rottweil. Laut der Erhebung sind die Rottweiler durchschnittlich 44,1 Jahre alt und liegen damit genau im Kreisschnitt.

Die Mär von der alten Dorf- und jugendlichen Stadtbevölkerung ist mit den Studienerkenntnissen – zumindest für den Landkreis Rottweil – nicht mehr tragbar. Zwischen der Einwohnerzahl einer Kommune und dem durchschnittlichen Alter kann auf Grundlage der Daten des Statistischen Landesamts kein Zusammenhang festgestellt werden. In Schramberg, der zweitgrößten Stadt des Kreises, ist das Durchschnittsalter mit 44,9 Jahren beispielsweise deutlich höher als in der vergleichsweise kleinen Gemeinde Hardt. Die Bürger, die auf dieser Gemarkung leben, sind im Schnitt 43,9 Jahre alt – und damit ziemlich genau ein Jahr jünger als die Schramberger.

Bevölkerung wird immer älter

Vergleicht man das Durchschnittsalter im Kreis Rottweil mit Daten aus den vergangenen Jahren, wird schnell eine Schlussfolgerung klar: Die Bevölkerung wird immer älter – eine Entwicklung, die sich auch in den Zahlen für Baden-Württemberg sowie für ganz Deutschland wiederspiegelt. Im Jahr 2000 betrug das Durchschnittsalter laut Statistischem Landesamt im Kreis 40 Jahre – eine Zahl, die in den folgenden 18 Jahren um mehr als vier Jahre gestiegen ist. Heute liegt sogar das Durchschnittsalter in Villingendorf, der jüngsten Kommune im Landkreis, 2,4 Jahre höher. Dieser Trend wird sich – trotz Migration – nach Einschätzung des baden-württembergischen Staatsministeriums auch in den nächsten Jahren fortsetzen: "Aufgrund der niedrigen Geburtenrate wird die Gesellschaft immer älter werden", schreibt sie auf ihrer Homepage.

Die Gründe für die regionalen und lokalen Schwankungen beim Durchschnittsalter sind laut Statistischem Landesamt vielfältig. Neben Sondereinflüssen – diese sind besonders bei Studenten- oder Kurstädten spürbar – ist für die Entwicklung des Durchschnittsalters vor allem wichtig, ob in der Vergangenheit mehr junge oder alte Menschen zu- und weggezogen sind. Auch die Geburtenrate hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf das Durchschnittsalter einer Kommune oder eines Kreises.