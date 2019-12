Kreis Rottweil Drogenprozess: Geht es in Wirklichkeit um eine Frau?

Bei Durchsuchung Drogen in Auto gefunden

Zunächst ging es um das Verhältnis des Libanesen zu Drogen. Diese hatte man im Rahmen einer Durchsuchung in seinem Auto gefunden. Den gelegentlichen Konsum von Marihuana räumte der 52-Jährige ein. Das Kokain, das mit seiner DNA daran gefunden wurde, sei jedoch nicht von ihm. Es entstehe der Eindruck, der Zeuge habe selbst mit Drogen gehandelt, meinte Münzer dazu. Der 52-Jährige sei von jemandem als Kokaindealer identifiziert worden. In Telefonaten war zudem von "Flaschen" die Rede, die der Kronzeuge für 2000 Euro verkaufen wollte. Nun gab er an, es habe sich vermutlich um Putzmittel gehandelt. Auch die Äußerung eines der Angeklagten am Telefon – "den Alten hat es erwischt. Auf ihn warten 17 Jahre Gefängnis" – gab Anlass zu der Vermutung, dass der Zeuge, der eigener Aussage nach ständig Geldprobleme hatte, ebenfalls Teil der Gruppe war.

Eine Durchsuchung beim Kronzeugen hatte stattgefunden, weil dieser im Oktober gedroht haben soll, einen der Angeklagten mit einer Pistole zu erschießen, rekapitulierte Münzer. Offenbar hatte man sich wegen eines Geldbetrags gestritten. Der Kronzeuge behauptete, dieser sei ihm vom Angeklagten gestohlen worden. Der Angeklagte sagte jedoch, die Freundin des Zeugen habe ihm den Betrag freiwillig gegeben, um damit Kokain zu erwerben.

Damit rückte die Freundin ins Interesse der Kammer. Sie soll früher heroinabhängig gewesen sein und nach langjähriger Abstinenz vom Angeklagten Kokain bezogen haben. Das ging aus Aussagen des Angeklagten und der Frau hervor. "Das klingt wie ein Märchen", sagte der Zeuge. Er habe nicht gewusst, dass seine Freundin wieder süchtig sei.

Angeklagter fordert Drogentest von Freundin

Dass sie und der Angeklagte – laut dessen Aussage – ein Verhältnis gehabt haben sollen, tat der 52-Jährige als "Blabla" ab. In einem der ausgewerteten Telefonate über den Zeugen klang das ganz anders: "Er weiß alles über seine Frau, will es aber nicht wahrhaben".

Zudem gab der 52-Jährige zu, einen Drogentest von seiner Freundin gefordert zu haben – scheinbar ohne konkreten Verdacht, weil er ja nichts vom Konsum der Freundin gewusst haben will. "Manchmal spielt der Teufel seine Rolle im Kopf", sagte er dazu.

Etwas merkwürdig mutet auch an, dass der Kronzeuge ein Radarfoto anforderte, das um fünf Uhr morgens gemacht wurde und einen der Angeklagten mit einem nicht genau erkennbaren Beifahrer zeigt. Richter Münzer stellte die Vermutung in den Raum, der Zeuge habe vielleicht erwartet, auf diesem Foto dessen Frau zu entdecken. Auch das stritt der Kronzeuge vehement ab.

Weil man an diesem Punkt nicht weiter kam, widmete sich Münzer dem Kontakt des Kronzeugen zum angeklagten Ehepaar, das ebenfalls Teil der Bande sein soll. Der Mann, Besitzer eines Stuttgarter Cafés und offenbar einer der Drogen-Gebietsleiter, habe Betäubungsmittel an Mitglieder einer Motorradgang mit einem Adler-Symbol auf dem Rücken verkauft, sagte der Kronzeuge aus. Bei einem Deal dabei gewesen sei er jedoch nicht. Der Prozess wird am heutigen Mittwoch ab 9 Uhr fortgesetzt.