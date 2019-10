Kreis Rottweil Drei neue Blitzer gehen in Betrieb

Kreis Rottweil - Im Laufe dieser Woche gehen die drei neuen Laseranlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Rottweil in Betrieb. Die Anlagen befinden sich in Eschbronn-Mariazell an der Hardter Straße (K 5563), in Dunningen-Seedorf an der Freudenstädter Straße (L 422) und in Aichhalden an der Sulgener Straße (K 5531).