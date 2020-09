Kreis Rottweil Deutlich mehr Corona-Infektionen im August

Nachdem es im Juni und Juli noch acht und vier Corona-Infektionen im Kreis Rottweil gab, waren es im August 38. Im noch jungen September gibt es, Stand jetzt, bereits acht neue Infizierte. Aktuell gibt es im Kreis Rottweil 25 aktive Fälle, davon acht in Rottweil, je sechs in Schramberg und Oberndorf, drei in Dornhan und jeweils einen in Wellendingen und Villingendorf.

Drei Viertel der an Corona Erkrankten seit dem 1. August seien Reiserückkehrer oder Kontaktpersonen eines Reiserückkehrers, so Landrat Michel. Besonders stark in Erscheinung treten dabei die Balkan-Staaten, insbesondere Kroatien und Kosovo, aber auch die Türkei und Spanien.