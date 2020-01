Kreis Rottweil Das steckt hinter Polizeihubschrauber-Flügen

Polizei geht weiter von Unglücksfall aus

Am Donnerstagmorgen wiederum flog ein Polizeihubschrauber über Sulz und Horb und landete schließlich in Glatt. Die Aktion steht im Zusammenhang mit einem Todesfall. Vor einer Woche war in dem Bereich nach einer vermissten Frau gesucht worden. Die 53-Jährige war nicht mehr von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurückgekehrt, ihre Leiche wurde schließlich in der Glatt gefunden. Der Hund der Familie tauchte einen Tag später vor dem Haus seiner Besitzer auf. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, die Untersuchungen laufen.