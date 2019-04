Kreis Rottweil Das sind die beliebtesten Sportler des Jahres

In einem großen Ehrungsabend wurden die sportlichen Leistungen aus dem Jahr 2018 nochmals gewürdigt. Die gemeinsam mit dem Schwarzwälder Bote, Sportkreis Rottweil und der Kreissparkasse organisierte Sportlerehrung ging am Mittwochabend in deren Hofer-Saal über die Bühne. Es hat eine lange Tradition im Sportkreis Rottweil, die Sportlerinnen und Sportler damit nochmals in den Mittelpunkt zu stellen, um deren Erfolge und Rekorde aus dem vergangenen Jahr hervorzuheben.

In gekonnter Art, kurzweilig und unterhaltsam, führte Peter Flaig, Chef der Sportredaktionen des Schwarzwälder Boten, als Moderator durch den Abend. In den Interviews mit den Erstplatzierten wie auch zu den nachfolgend Platzierten erfuhren die Gäste viel Wissenswertes und auch Persönliches der Sportlerinnen und Sportler, was immer wieder zur Erheiterung der Gäste beitrug.

Eine starke Frau kam mit Sandra Paruszewski auf Platz eins. Die Ringerin des AV Sulgen konnte allerdings nicht selbst im Hofer-Saal anwesend sein, da sie derzeit bei der Europameisterschaft in Bukarest weilt. Sie übermittelte per Videobotschaft Grüße: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, dass eine Randsportart wie Ringen dadurch im Fokus steht."