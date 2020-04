Kreis Rottweil Coronavirus: Sulz droht Ausgangssperre

Dort heißt es, dass in den vergangenen Wochen die Fallzahlen für Covid-19 deutlich gestiegen sind. Insbesondere hätten sich Meldungen in der Raumschaft Sulz vermehrt. Es habe in den vergangenen 14 Tagen dort ein Plus von 103 Fällen gegeben, in Rottweil im gleichen Zeitraum nur 47.

So seien dem Landratsamt insbesondere seit der ersten Aprilwoche zahlreiche Positiv-Meldungen zugegangen, die von Ärzten aus dem Raum Sulz getestet wurden. Im Zuge der Ermittlungen habe sich ein Eintrag des Virus in einem größeren Betrieb gezeigt. Hier seien, laut Mitteilung, umgehend Maßnahmen angeordnet worden wie Ein- und nach Schichtende Auslasskontrollen, um betroffene Mitarbeiter herauszufiltern, so dass diese dann in die Isolation geschickt werden konnten. Zusätzlich seien gegenüber der Firma in Absprache mit dem betriebsärztlichen Dienst die Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen angeordnet worden. Zusätzlich hätten sich in einzelnen weiteren Firmen Einträge des Virus ergeben. Teilweise seien die Firmen bereits geschlossen.