Kreis Rottweil Coronavirus: So werden Kontaktpersonen ermittelt

Die Schilder an den Bürotüren passen so gar nicht zu dem, was sich hier abspielt: "Geldwäsche-Beauftragter" steht an der einen Tür, "Belegabteilung" an der anderen: Der Backsteinbau des Landratsamts wurde zuvor von der Kreissparkasse genutzt, nach deren Umzug in den Neubau sind die Räume frei für eine Ermittlungsgruppe der besonderen Art. Im Gegensatz zur Betriebsamkeit im Gesundheitsamt geht es hier ruhig zu. Die Telefongespräche dauern zum Teil lange, es gibt viele Fragen zu klären – und oft ist Fingerspitzengefühl gefragt. Manche der Angerufenen sind völlig überrascht davon, dass sie im Kontakt mit jemandem standen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Andere sind verzweifelt, weil die Quarantäne nun doch schon so lange geht.

"Unsere Hauptaufgabe ist es, die Kontaktpersonen der positiv Getesteten zu informieren, Details abzufragen und dann gegebenenfalls die notwendigen Schritte einzuleiten", sagt Ärztin Martine Hielscher vom Gesundheitsamt, die die Gruppe koordiniert. Manchmal seien es nur wenige Kontaktpersonen, manchmal richtig viele. "Wenn jemand noch auf einem Geburtstag oder in der Firma war, wird es schwieriger", sagt Hielscher. Dann stehen schnell 50 Kontaktnamen auf der Liste. Am Telefon wird geklärt, wie eng der Kontakt tatsächlich war, ob die Person Symptome hat, ob eine häusliche Absonderung reicht oder ein Test gemacht werden muss. Bei bestätigten Infizierten, die sich in häuslicher Isolation befinden, fragen die Helfer außerdem regelmäßig, wie das Befinden ist, wie es in der Quarantäne läuft und wie sich die Symptome entwickeln.