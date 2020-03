Kreis Rottweil Coronavirus: Nun hagelt es Absagen

Damit nicht genug: Die Messe Jobs for Future, die vom 12. bis 14. März auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen geplant war, wird in den September verschoben. Auf eine Empfehlung des Innenministeriums werden für das Wochenende Hauptversammlungen der Feuerwehren abgesagt.

In einer Telefonkonferenz mit dem Regierungspräsidium und den unteren Katastrophenschutzbehörden wurde folgendes Vorgehen abgestimmt: Haupt- und Verbandsversammlungen sollten auch bei Wahlen abgesagt werden, vorausschauend bis mindestens einschließlich 22. März. Die Entwicklung der Situation solle in den nächsten zwei Wochen abgewartet werden, eventuell mit weiteren Einschränkungen in der Folge.