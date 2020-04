Kreis Rottweil Coronavirus im Landkreis: "Jetzt ist Halbzeit"

Lage in Pflegeheim dramatisch

Wie schnell sich eine Situation drehen kann, haben die Verantwortlichen erst vor wenigen Tagen erleben müssen. In Sulz entwickelte sich die Lage in einem Pflegeheim dramatisch. Zu Beginn des Osterwochenendes war man davon ausgegangen, dass lediglich ein Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sei. Bei einer Überprüfung und Testung wurde dann festgestellt, dass alle 18 Bewohner erkrankt sind. Vom Pflegepersonal trugen von 21 Mitarbeitern 17 das Virus in sich. Eine dynamische Entwicklung, so Kopp.

Sulz entwickelte sich zu einem Hotspot. Drei Heime sind von Covid-19 betroffen, ebenso drei Firmen. 118 Menschen wurden infiziert. Sollte sich die Lage dort nicht stabilisieren, müsse man eine Ausgangssperre in Erwägung ziehen. Das Landratsamt würde eine solche empfehlen, es sei dann an der Stadtverwaltung zu handeln. Das tut sie schon jetzt. Ab heute ist im öffentlichen Raum das Tragen eines Mundschutzes Pflicht.

Fokus liegt auf anfälligen Menschen

Wie das Coronavirus in die Heime kam, ist nicht klar. Trotz Zugangsbegrenzung und Besuchsverbot gibt es in den Einrichtungen ein Kommen und Gehen. Medizinisches Personal sucht die Heime auf, ebenso Reinigungskräfte. Zudem, so Kopp, könnten Bewohner je nach geistiger und körperlicher Fitness das Gebäude verlassen.

Die Behörden legen den Schwerpunkt ihrer Bemühungen auf den sogenannten vulnerablen Teil der Bevölkerung: ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Sie leiden am ärgsten unter dem Virus. Das lässt sich aus den Fallzahlen ableiten. Bundesweit, ebenso im Land und im Kreis, sei der Trend zu beobachten, dass von der Lungenkrankheit am stärksten die Gruppe der über 80-Jährigen betroffen ist. Bislang war es die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen. Außerhalb der für Covid-19 anfälligen Gruppe scheint sich die Situation zu stabilisieren.

In Sulz und Umgebung wurden mehrere Pflege- und Alteneinrichtungen überprüft, Bewohner, Patienten und Mitarbeiter vollumfänglich getestet. Die meisten Ergebnisse liegen vor. Es gibt positive Fallzahlen, indes nicht in diesem Ausmaß wie in der einen Einrichtung.

Schutzausrüstung noch immer zu wenig

Wichtig ist die ausreichende Ausstattung mit Schutzausrüstung. Darauf macht auch der Leiter des Gesundheitsamts, Heinz-Joachim Adam aufmerksam.

Der Verteilerausschuss hat zum vierten Mal getagt, am Donnerstag wurden Masken, Handschuhe, Anzüge und Brillen an Ärzte, Krankenhäuser, Heime verteilt. Auch Apotheken sollen nun berücksichtigt werden. Alles in allem sei es immer noch zu wenig, so die Landkreisbehörde.

Die Idee, mit Antikörper-Tests ein klareres Bild in den Pflegeeinrichtungen zu bekommen, lässt sich nicht umsetzen. Das Testmaterial ist nicht zu verwenden, so Adam. Derweil nimmt das Informationsbedürfnis ab. Die Hotline des Gesundheitsamts nimmt inzwischen 20 bis 40 Anrufe am Tag entgegen. Zu Beginn der Coronakrise waren es bis zu 500.