Kreis Rottweil Coronavirus: Fünften Todesfall gibt es nicht

Kreis Rottweil - Der am späten Dienstagabend vom Sozialministerium gemeldeten fünften Todesfall im Kreis Rottweil im Zusammenhang mit dem Coronavirus sorgte für Verwirrung. Im Landratsamt beziehungsweise Gesundheitsamt in Rottweil war man von der Nachricht überrascht. "Uns ist dieser Fall nicht bekannt", hieß es am Mittwochmorgen.