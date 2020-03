Kreis Rottweil Coronavirus führt zu ersten Absagen

Einige Veranstalter reagierten allerdings in Sorge um einige mögliche Ausbreitung der Viruserkrankung mit einer Absage. So finden sowohl der große Kinderflohmarkt im Kinderhaus in Aichhalden am 7. März als auch der in Bösingen am 6. März nicht statt. Man wolle nichts riskieren, hieß es zu der Vorsichtsmaßnahme. Ein Bösinger Reiseunternehmen hatte bereits am Donnerstag seine für den Sonntag geplante Reisemesse abgesagt. Ein Jahrgang in Rottweil verzichtet aufgrund des Coronavirus auf eine geplante Ausfahrt mit dem Ringzug.